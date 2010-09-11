Вячеслав Караваев: «Зенит» – топ-клуб. Коронный пинок от Дзюбы был»

Новичок Вячеслав Караваев высказался о переходе в петербургский клуб, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Коронный пинок от Дзюбы, конечно, был. Но все нормально.

Пока сложно сказать об изменениях в России, провел только одну тренировку. Готов на сто процентов.

– Вы несколько лет назад говорили, что хотите уехать в серьезный европейский клуб, а теперь вернулись в Россию. Что изменилось? Вы не опустили руки?

– Естественно, не опустил. – топ-клуб. Это шаг вперед. Для меня это большой вызов, руки нельзя опускать, только надо работать.

– В сборную вызывали вас, а не Смольникова. Значит, Черчесов сейчас вас выше котирует. Этот момент вы не обсуждали с Семаком?

– Нет, пока ничего не обсуждали. В сборной тренерам виднее, они решают. А я делаю свою работу.

– Смотрели матч со ?

– Не видел, потому что в тот день играл за , – сказал Караваев.

«В Россию особенно и не тянет. Уже отпустил ее от себя». История европейской карьеры Караваева в его цитатах