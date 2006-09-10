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Полиция завела дело на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, за клевету, вымогательство и мошенничество

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника происшествия Неймар Футбол

Полиция завела дело на Наджилу Триндаде Мендес де Соузу, которая обвиняла форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании.

Полиция обвиняет ее в клевете, вымогательстве и мошенничестве.

Кроме того, бывшего мужа девушки Эстивенса Алвеса подозревают в распространении эротического контента и публикации его в интернете.

Напомним, Наджила обратилась в полицию в июне этого года и заявила, что Неймар изнасиловал ее в одном из парижских отелей. Позднее с форварда были сняты все обвинения. 

Интервью девушки, которая обвиняет Неймара. Говорит, что футболист бил ее и не использовал презерватив

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