Полиция завела дело на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, за клевету, вымогательство и мошенничество

Полиция завела дело на Наджилу Триндаде Мендес де Соузу, которая обвиняла форварда и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании.

Полиция обвиняет ее в клевете, вымогательстве и мошенничестве.

Кроме того, бывшего мужа девушки Эстивенса Алвеса подозревают в распространении эротического контента и публикации его в интернете.

Напомним, Наджила обратилась в полицию в июне этого года и заявила, что Неймар изнасиловал ее в одном из парижских отелей. Позднее с форварда были сняты все обвинения.

Интервью девушки, которая обвиняет Неймара. Говорит, что футболист бил ее и не использовал презерватив