Неймар об обвинении в изнасиловании: «Не забуду эту главу в жизни. Мой мир рухнул, и я упал на землю»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался после снятия подозрений в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндаде.

«Эту главу в жизни я никогда не забуду по многим причинам, главная из которых – ущерб, причиненный мне, моей семье и людям, которые действительно меня знают. Буду откровенен и не скажу, что счастлив, но есть облегчение.

Шрам будет напоминать мне, как много людей могут делать не только добрые дела, но и плохие! Да, мой мир рухнул, и я упал на землю... Но одна легенда в джиу-джитсу гласит: «Для многих земля – это конец всего, для нас – это только начало».

Пусть это будет началом не только для меня, но и для всех, кто подвергся подобного рода ложным обвинениям, и, в основном, для каждой женщины, которая действительно является жертвой этого акта.

Желаю, чтобы вы были сильны, сражались и достигли всего, чего заслуживаете! Спасибо Богу за все», – написал Неймар в инстаграме.

Появилось интервью девушки, которая обвиняет Неймара. Говорит, что футболист бил ее и не использовал презерватив