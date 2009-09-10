Станислав Черчесов: «Арифметически оценю два матча на 5 баллов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги отборочного матча Евро-2020 против Казахстана (1:0), передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.

«Победили – забыть, завтра посмотреть и потом проанализировать. Не знаю, вы сверху смотрели, мы свою работу делали и все равно сделали то, что хотели.

Команда играла, была правильно расставлена, единственное, не было последнего паса в завершающей стадии и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было. Мы знали, что играем с хорошей командой, им очки тоже не дарили, у них новый тренер, виден его почерк, там тоже происходят замены, все надо было учитывать.

Сегодня мы играли на больших скоростях, чем в Шотландии. Вы лучше меня понимаете, я уже давно понял.

Как бы оценили два матча? Если чисто арифметически – на пять баллов, шесть очков давали, мы шесть взяли. Задача все проанализировать, что упустили, что не подсказали. Шотландию почти не разбирали, нет времени возвращаться.

Работа тренера сборной заключается в том, что они сейчас выиграли, через день забудут, а уже через месяц мы встретимся, они все забудут, что мы делали. Забыли, с кем играли, что натворили. Возвращать их сложно бывает. Специфическая, сложная работа, профессия тренера сборной и клубного тренера разнятся.

Кудряшов перешел в другой клуб, знали его состояние, знали состояние Ионова, потому что у него в Шотландии начало икроножную сводить. Мы знали, что они плюс-минус выйдут, потому что Миранчук и Черышев выйдут и измотают соперника, а они выйдут и помогут.

Замена Ахметова – из другой серии. Надо было забивать, мы выпустили более оборонительного игрока, но мы его выпустили, чтобы оба опорника закрывали зоны, а крайние защитники выше поднимались. Нюансы такие – можно до утра умничать. Я доволен тем, кто как играл. Другое дело, что в индивидуальных беседах. Шанс дается – они его должны использовать. Все. Все просто», – сказал Черчесов.

России уже ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах