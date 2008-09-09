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Василий Кикнадзе: «Летом в «Локо» мог перейти один из лучших форвардов мира»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Василий Кикнадзе Чемпионат.com Футбол

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать форварда топ-уровня.

«Меня интересует рынок. Не только во Франции, Испании или Италии – много где встречаюсь и обсуждаю разные темы.

Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Гипотетически могли даже «бомбу» сделать. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу.

Помешали деньги. Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьезные. Их целый ряд, причем требовалось все сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу», — сказал Кикнадзе.

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