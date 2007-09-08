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«Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» приостановили сотрудничество с 1xBET

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес Тоттенхэм Ставки на спорт Ставки на футбол Футбол

«Челси» и «Ливерпуль» приостановили сотрудничество с букмекерской компанией 1xBET. 

Комиссия по азартным играм Великобритании сообщила клубам о возможном наказании, если те не прекратят использовать логотипы и промо-акции по продвижению букмекерской фирмы.

Компания зарегистрирована на Кипре, но, как предполагается, она принадлежит российскому владельцу. 

Действие лицензии 1xBET на территории Великобритании было приостановлено после сообщений о том, что фирма принимает ставки на петушиные бои и детский спорт, а также использует порнографию для привлечения к беттингу. 

На прошедшей неделе о прекращении сотрудничества с 1xBET сообщил «Тоттенхэм»

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