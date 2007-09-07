Кокорин о приглашении Кадырова: «Большое ему спасибо, что не побоялся. Но мы сделаем так, как скажут наши клубы»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировали приглашение, полученное от президента «Ахмата» Рамзана Кадырова.

«Хотелось бы сказать в первую очередь то, что большое спасибо ему. В принципе он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, но такие заявления громкие, в принципе нужно иметь четкую позицию и такое мужское слово.

Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут – так и сделаем», – сказал Кокорин.

«Я только тоже могу присоединиться к Саше, слова благодарности. Я за первые месяцы нашего ареста встретил только, по-моему, двух руководителей клубов, которые сразу сказали о готовности в случае чего…

Это Кадыров и президент «Урала» Иванов. Все. Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять. В любом случае спасибо им за поддержку всем, но отталкиваться будем, Саша правильно сказал, от своих клубов. Дальше уже видно будет», – сказал Мамаев.

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