Черчесов о матче с Казахстаном: «Постараемся, чтобы у нас была свежая и бегущая команда»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020.

«У нас работа, которую мы делаем. У нас сейчас была игра с Шотландией, у Казахстана – с Кипром. Они хорошо сыграли. Есть игра, к которой надо правильно подойти со всех точек зрения. Надо настраиваться на матч отборочного цикла. Не больше и не меньше.

Мы получили цифры по беговой работе с последнего матча. Они сопоставимы с матчами с Бельгией и Казахстаном, но не сопоставимы с чемпионатом мира. Сейчас у нас второй матч. На какие-то вещи мы обращаем внимание. Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая.

Кому-то это кажется мелочью, но на подготовку к Шотландии у нас был лишний день, если сравнивать с подготовкой к Бельгии. 24 часа часто решают. Мы уже понимаем, как работать. По Жиркову и Дзюбе – я смотрел игры с «Уфой» на синтетике и со «Спартаком», где было больше песчаное поле. Но они правильно подошли к игре с Шотландией и были достаточно свежи.

У нас есть посещение игроков до 10 вечера. Сегодня общения будет чуть меньше, потому что завтра игра. А так не запрещаем игрокам видеться с близкими.

Мы готовимся к игре. У нас цикл. Есть турнирная борьба, которую никто не отменяет. Сегодня у нас будет теория. Есть работа, есть флаг, есть гимн. Надо максимально сконцентрироваться. Каждый матч дает нам шанс быть там, где мы хотим», – сказал Черчесов.

Вокруг сборной – электричество. Тренеры кричат друг на друга, а игроки чувствуют свободу