«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Ювентус» за 100 млн евро и Дибалу

Нападающий «ПСЖ» Неймар прошедшим летом мог перейти в «Ювентус».
По информации испанского журналиста Гильема Балаге, «бьянконери» предлагали за бразильца 100 миллионов евро и форварда Пауло Дибалу, но это предложение было отклонено парижанами.
Неймар прошедшим летом заявил о желании покинуть «ПСЖ». Основным претендентом на 27-летнего футболиста считались «Барселона», также к нему проявлял интерес «Реал».
В новом сезоне Неймар еще не провел ни одного матча за «ПСЖ».
Извините, финальные инсайды про Неймара: хотел оплатить часть трансфера, а «Барса», возможно, блефовала