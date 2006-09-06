«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Ювентус» за 100 млн евро и Дибалу

Нападающий «ПСЖ» Неймар прошедшим летом мог перейти в .

По информации испанского журналиста Гильема Балаге, «бьянконери» предлагали за бразильца 100 миллионов евро и форварда , но это предложение было отклонено парижанами.

Неймар прошедшим летом заявил о желании покинуть «ПСЖ». Основным претендентом на 27-летнего футболиста считались , также к нему проявлял интерес «Реал».

В новом сезоне Неймар еще не провел ни одного матча за .

Извините, финальные инсайды про Неймара: хотел оплатить часть трансфера, а «Барса», возможно, блефовала