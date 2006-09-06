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«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Ювентус» за 100 млн евро и Дибалу

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Неймар Пауло Дибала Гильем Балаге Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар прошедшим летом мог перейти в «Ювентус»

По информации испанского журналиста Гильема Балаге, «бьянконери» предлагали за бразильца 100 миллионов евро и форварда Пауло Дибалу, но это предложение было отклонено парижанами.

Неймар прошедшим летом заявил о желании покинуть «ПСЖ». Основным претендентом на 27-летнего футболиста считались «Барселона», также к нему проявлял интерес «Реал».

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