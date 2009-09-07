Оливье Жиру: «В футболе невозможно объявить о гомосексуальности, это табу»

Нападающий Оливье Жиру высказался на тему гомосексуализма среди футболистов.

– На самом деле, в футбольном мире сложно объявить о своей гомосексуальности. Это практически невозможно.

Некоторые делали это, но лично я не знаю ни одного гея в футболе. Даже в раздевалке клуба это никто не узнает.

Не могу утверждать, что эти парни скрывают [свою ориентацию], но они точно держат это при себе. Это настоящее табу.

- Если бы вы были гомосексуалистом, вы бы признали это публично?

– Это щекотливая тема. Честно говоря, я никогда не задавал себе этот вопрос.

Проблема в том, что после подобного неизбежно возникнут неприятности, рано или поздно. Таково наше общество. Я не удивлен этому и не знаю, станет ли когда-то лучше.

Конечно, если бы я увидел на улице двух девушек, держащихся за руку, я бы объяснил дочке, что происходит. Я постарался бы сделать это подходящими словами, так как ненависть к подобному необходимо искоренить, – сказал Жиру.

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