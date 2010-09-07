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Оливье Жиру: «Я буду редактором журнала «Иисус». Нужно говорить о преданности Христу»

Теги Челси премьер-лига Англия Оливье Жиру Футбол

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о своем отношении к вере.

«Я постараюсь рассказать о своей вере. Я чувствую, что я должен использовать СМИ, чтобы говорить о том, что волнует меня, о моей преданности Иисусу Христу.

Недавно в Лондоне мы проводили прием для гонимых христиан, все прошло очень хорошо. В футболе это (вера – прим. Sports.ru) не слишком распространено. Иногда меня узнают в церкви.

Нужно быть скромным и благоразумным. Вот что близко моему сердцу.

Я стану редактором журнала «Иисус», он выйдет в середине сентября. Это важная тема, не только потому, что я об этом говорю (смеется).

То, что происходит сейчас в футболе – гомофобные баннеры, расизм – вынуждает меня сказать «стоп» всему этому», – заявил Жиру.

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