Оливье Жиру: «Я буду редактором журнала «Иисус». Нужно говорить о преданности Христу»

Нападающий Оливье Жиру рассказал о своем отношении к вере.

«Я постараюсь рассказать о своей вере. Я чувствую, что я должен использовать СМИ, чтобы говорить о том, что волнует меня, о моей преданности Иисусу Христу.

Недавно в Лондоне мы проводили прием для гонимых христиан, все прошло очень хорошо. В футболе это (вера – прим. Sports.ru) не слишком распространено. Иногда меня узнают в церкви.

Нужно быть скромным и благоразумным. Вот что близко моему сердцу.

Я стану редактором журнала «Иисус», он выйдет в середине сентября. Это важная тема, не только потому, что я об этом говорю (смеется).

То, что происходит сейчас в футболе – гомофобные баннеры, расизм – вынуждает меня сказать «стоп» всему этому», – заявил Жиру.