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Роналду развил скорость 34,62 км/ч. В Серии А быстрее только Манолас в первых турах

Теги Рома Аталанта Торино Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Симоне Дзадза Костас Манолас Берат Гимшити Джанлука Манчини Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в первых турах Серии А развил скорость 34,62 км/ч, что делает его самым быстрым нападающим чемпионата Италии в этом сезоне.

Также Роналду является самым быстрым игроком «Ювентуса».

Единственный игрок Серии А, который в первых двух турах развил большую скорость, – защитник «Наполи» Костас Манолас (35,41 км/ч), сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Следом за 34-летним португальцем и греком идут нападающий «Торино» Симоне Дзадза (34,56 км/ч), защитник «Ромы» Джанлука Манчини (34,46 км/ч) и защитник «Аталанты» Берат Гимшити (34,26 км/ч).

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