Рой Кин: «Сын Фергюсона играл в «МЮ», брат был главным скаутом. Удивлен, что жена не работала»

Экс-игрок Рой Кин прокомментировал конфликт с главным тренером и уход из клуба в 2005 году.

«Все говорят о менеджменте Фергюсона. Не обманывайтесь.

Я был в «МЮ», когда ушли Брайан Робсон и . Они были преданы клубу, и мне не понравилось, как с ними обошлись.

У нас было много горячих дискуссий на протяжении многих лет, иногда с участием всей команды, но нужно преодолевать это. Мы взрослые люди и сражаемся ради одной цели.

В тот день, когда я выходил из офиса, то не думал, что это конец моей карьеры в «Манчестер Юнайтед». Но если вы думаете, что я был готов сидеть и терпеть, то мне все равно, кто там – Алекс Фергюсон или папа римский.

Фергюсон потом сказал, что он всегда делал то, что было лучше для «МЮ». Вздор!

Его сын Даррен играл за клуб и получил медаль чемпиона АПЛ. Ему очень повезло. Брат Фергюсона долгое время был главным скаутом «МЮ». Удивлен, что его жена не была устроена сотрудником клуба.

Даррен был тренером «Престон Норт Энд», но его уволили. В команде было несколько молодых футболистов, арендованных у «Манчестер Юнайтед». Угадайте, что произошло на следующий день после его увольнения? Их отозвали из «Престона». Это лучше для «МЮ»?» – сказал Кин.

«Ублюдок, попробуй еще сказать, что я симулирую!». Самый зверский момент дерби Манчестера