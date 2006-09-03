Гинер вложился в утилизацию нефтяных отходов и старых компьютеров

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем бизнеса по утилизации нефтяных и буровых отходов, а также использованной бытовой и компьютерной техники.

Компания «Корпорация инновационных технологий» (КИТ) подала заявку на проведение общественных слушаний по проекту утилизации отходов с получением из них новых материалов.

Компания, зарегистрированная 17 июня 2019 года, планирует заняться утилизацией нефтяных и буровых отходов в Самарской области, Ханты-Мансийском автономном округе (в этих регионах работает большинство российских крупных нефтяных компаний), а также Краснодарском и Красноярском краях. У КИТ есть лицензии на обращение с опасными и неопасными отходами. Компания также займется их перевозкой.

Евгений Гинер стал крупнейшим акционером КИТ, получив 29 августа 35%. Его партнеры – гендиректор компании Сергей Елфимов (22,5%), Алексей Шармазанов (20,5%), Вера Митрофанова (15%) и Михаил Платков (7%).

Гинер через своего представителя подтвердил, что учредил КИТ и является основным акционером компании.