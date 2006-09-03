Реклама 18+
Реклама 18+

Мамаев не сможет играть в РПЛ до зимы даже в случае выхода по УДО

Теги премьер-лига Россия Павел Мамаев Краснодар Михаил Прокопец Кокорин и Мамаев Футбол

Юрист Михаил Прокопец рассказал о будущем полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который может выйти из колонии по УДО.

«Я думаю, Павлу придется ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определенные исключения. Если твой контракт был расторгнут во время ТО, то ты можешь быть заявлен.

Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться», – заявил Прокопец.

«Возможно, здесь больше порядочных людей, чем на свободе». Кокорин и Мамаев освоились в тюрьме и обыграли команду ПФЛ

Игра: сфотографируй Месси, Пике и Гризманна в доме Гауди

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться