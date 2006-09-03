Мамаев не сможет играть в РПЛ до зимы даже в случае выхода по УДО

Юрист Михаил Прокопец рассказал о будущем полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который может выйти из колонии по УДО.

«Я думаю, Павлу придется ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определенные исключения. Если твой контракт был расторгнут во время ТО, то ты можешь быть заявлен.

Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться», – заявил Прокопец.

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