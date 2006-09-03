Надежда Карпова: «Меня поражает, что в «Зените» нет женской команды»

Нападающая «Севильи» высказалась о женском футболе в России.

– Если у вас не организована нормально лига, нет нормальных школ, достаточного количества команд, очень сложно что-то менять. Понятно, что «массовость» не приходит по щелчку. Когда появится нормальная структура, которой будут мало-мальски заниматься и вкладывать туда деньги, тогда в принципе будет больше известных лиц, будут родители, которые спокойно будут отдавать детей в футбол, потому что будут уверены, что у него есть будущее.

Женский футбол должен стать массовым. Потому что невозможно представить ситуацию, в которой у вас пять бедных команд – и там все поголовно суперзвезды с обложки. Должна быть культура, из которой потом будут формироваться свои звезды.

– А в Европе эта профессия женщин-футболисток кормит? И как в России?

– В Европе – да, конечно. Я думаю, что в России тех, кто занимается профессионально – тоже. Если это их единственная работа. Но не в том плане, чтобы помогать своей семье и жить, ни в чем себе не отказывая. Я слышала, что в некоторых командах зарплата составляет 30 000 рублей – это, конечно, абсолютно не сопоставимо с заработными платами у мужчин, находящихся в такой же лиге. Мне кажется, бюджет клуба Премьер-лиги все-таки должен быть больше, и зарплата у футболисток, находящихся в высшем дивизионе, должна быть намного выше, так как ты затрачиваешь намного больше энергии, сил и времени.

Также хотелось бы, чтобы росло количество клубов. Например, меня поражает, что в нет женской команды. Это одна из самых популярных команд в России, и было бы здорово, чтобы в Питере, где все обожают футбол, была команда, которая будет играть в высшем дивизионе, – сказала Карпова.