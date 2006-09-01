Анчелотти о проигрыше «Юве»: «Я был бы разочарован даже ничьей 3:3. «Наполи» не прошел проверку»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итоги матча 2-го тура Серии А против (3:4).

«Мы не прошли проверку, потому что целый час играли отвратительно. Было похоже, что все кончено, но мы смогли вернуться в игру.

Итоговый счет мог бы быть 3:3 или 4:3, но это не отменило бы того факта, что наше выступление не выдерживает критики.

После 3:0 игра изменилась, потому что «Ювентус» сосредоточился на контратаках, а мы взяли мяч под контроль. С выходом Лосано наша атака стала мощнее, но дело было не только в его появлении.

Мы позволили сопернику давить на нас. Фабиан Руис был изолирован на протяжении первого тайма, и мы не могли доставить до него мяч. Во время наших контратак возникало свободное пространство, но нам не удавалось его использовать.

Когда забивали Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду, защита была на месте. На трети поля возле наших ворот находилось 7-8 защитников, так что голы не стали следствием провальных контратак.

После перерыва мы начали задействовать , и он смог доставить им неприятности.

Защита не строится на индивидуальных действиях. Мы пропустили семь голов в двух турах из-за того, что вся команда недостаточно жертвует собой.

«Ювентус» обладает сильным характером. Мы знаем, что они всегда начинают выступать лучше в решающие моменты сезона. Мы способны тягаться с ними, но сегодня упустили возможность из-за того, что целый час попросту не играли в футбол.

Это разочаровывает. Я был бы разочарован даже ничьей 3:3, потому что дело в нашей слабой игре.

Кулибали не поедет в сборную, так что у него будет возможность тренироваться и набирать форму в течение следующей пары недель», – рассказал Анчелотти Sky Sport Italia.

«Матч ТВ» прервал показ игры «Юве» с «Наполи» ради бокса при счете 2:0. Они сыграли 4:3 с решающим голом на 92-й минуте