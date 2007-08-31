Реклама 18+
Реклама 18+

Матч «Зенит» – ЦСКА могут перенести с 3-го на 1 ноября

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Василий Конов календарь Футбол

РПЛ может перенести матч «Зенит» – ЦСКА по просьбе питерского клуба.

«В ближайшее время «Зенит» попросит о переносе домашнего матча с ЦСКА, который в календаре стоит на 3 ноября в связи с тем, что на 5 ноября встал домашний матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».

По информации из «Зенита», просьба будет сдвинуть игру на 1 ноября (пятница), так как график ЦСКА позволяет это сделать – 27 октября игра с «Динамо» и затем 7 ноября выезд в Венгрию.

Проблем со стороны РПЛ и ЦСКА не будет и перенос должны утвердить», – написал журналист Василий Конов.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться