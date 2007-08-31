Матч «Зенит» – ЦСКА могут перенести с 3-го на 1 ноября

РПЛ может перенести матч – ЦСКА по просьбе питерского клуба.

«В ближайшее время «Зенит» попросит о переносе домашнего матча с , который в календаре стоит на 3 ноября в связи с тем, что на 5 ноября встал домашний матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».

По информации из «Зенита», просьба будет сдвинуть игру на 1 ноября (пятница), так как график ЦСКА позволяет это сделать – 27 октября игра с «Динамо» и затем 7 ноября выезд в Венгрию.

Проблем со стороны РПЛ и ЦСКА не будет и перенос должны утвердить», – написал журналист .