Реклама 18+
Реклама 18+

Вернер забил 5 голов в 3 матчах и делит с Левандовским 1-е место в гонке бомбардиров Бундеслиги

Теги Зенит Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Роберт Левандовски РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» уступила «Лейпцигу» (1:3) в рамках 3-го тура чемпионата Германии. 

Нападающий гостей Тимо Вернер сделал хет-трик, забив голы на 38-й, 47-й и 94-й минутах встречи.

В активе 23-летнего форварда 5 мячей с игры в трех матчах в новом сезоне Бундеслиги.

Вернер делит первое место в гонке бомбардиров турнира с Робертом Левандовским из «Баварии» (5 голов в двух матчах, два – с пенальти).

25 августа Вернер продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

«РБ Лейпциг» сыграет с «Зенитом» в группе Лиги чемпионов. Очные матчи пройдут 23 октября (Германия) и 5 ноября (Россия).

Разбираем жеребьевку ЛЧ: у «Зенита» соперники неудобные по стилю

Реклама 18+

Опрос

Как вам жеребьевка?

40201 голос 105
  • Все наши будут в плей-офф
    7%
  • Выйдет только «Зенит»
    28%
  • Проскочит только «Локо»
    5%
  • В лучшем случае – третьи места
    60%

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться