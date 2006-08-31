Вернер забил 5 голов в 3 матчах и делит с Левандовским 1-е место в гонке бомбардиров Бундеслиги

Менхенгладбахская «Боруссия» уступила (1:3) в рамках 3-го тура чемпионата Германии.

Нападающий гостей сделал хет-трик, забив голы на 38-й, 47-й и 94-й минутах встречи.

В активе 23-летнего форварда 5 мячей с игры в трех матчах в новом сезоне Бундеслиги.

Вернер делит первое место в гонке бомбардиров турнира с Робертом Левандовским из «Баварии» (5 голов в двух матчах, два – с пенальти).

25 августа Вернер продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«РБ Лейпциг» сыграет с «Зенитом» в группе Лиги чемпионов. Очные матчи пройдут 23 октября (Германия) и 5 ноября (Россия).

Разбираем жеребьевку ЛЧ: у «Зенита» соперники неудобные по стилю