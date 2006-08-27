Мешков рассудит матч «Спартак» – «Зенит» с VAR и другие назначения 8-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура российской Премьер-Лиги.
30 августа (пятница)
«Крылья Советов» – «Динамо»
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
31 августа (суббота)
«Уфа» – «Оренбург»
Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).
«Рубин» – «Сочи»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» – «Ростов»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Ахмат» – «Тамбов»
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
1 сентября (воскресенье)
«Урал» – «Краснодар»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Арсенал» – ЦСКА
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» – «Зенит»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).