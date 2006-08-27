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Мешков рассудит матч «Спартак» – «Зенит» с VAR и другие назначения 8-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура российской Премьер-Лиги.

30 августа (пятница)

«Крылья Советов» – «Динамо»

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

31 августа (суббота)

«Уфа» – «Оренбург»

Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).

«Рубин» – «Сочи»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Локомотив» – «Ростов»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Ахмат» – «Тамбов»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

1 сентября (воскресенье)

«Урал» – «Краснодар»

Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Арсенал» – ЦСКА

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» – «Зенит»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

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