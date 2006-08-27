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Хавьер Тебас: «Месси играет важнейшую роль в Ла Лиге, в отличие от Неймара и Роналду»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Неймар Профессиональная футбольная лига Испании Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в Испанию.

– Вы бы хотели его возвращения?

– Конечно. Неймар даже при всех проблемах входит в тройку лучших игроков мира. Ла Лиге было бы очень важно вновь его заполучить, хоть он и не ключевой игрок для чемпионата Испании.

Турнир длится 10 месяцев в году, 20 команд, все против всех, и мы генерируем радость и страсть для болельщиков каждые выходные в Испании и остальном мире. Игрок вроде Неймара позволит привлечь дополнительное внимание в странах, для которых он важен, но он не самая важная часть лиги, как и Криштиану Роналду.

Месси, напротив, играет важнейшую роль. Он – наследие Ла Лиги, – сказал Тебас.

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