Хавьер Тебас: «Месси играет важнейшую роль в Ла Лиге, в отличие от Неймара и Роналду»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» в Испанию.

– Вы бы хотели его возвращения?

– Конечно. Неймар даже при всех проблемах входит в тройку лучших игроков мира. Ла Лиге было бы очень важно вновь его заполучить, хоть он и не ключевой игрок для чемпионата Испании.

Турнир длится 10 месяцев в году, 20 команд, все против всех, и мы генерируем радость и страсть для болельщиков каждые выходные в Испании и остальном мире. Игрок вроде Неймара позволит привлечь дополнительное внимание в странах, для которых он важен, но он не самая важная часть лиги, как и .

Месси, напротив, играет важнейшую роль. Он – наследие Ла Лиги, – сказал Тебас.