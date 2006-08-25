Агент Гурцкая о «Спартаке»: «Проблемы начались с приходом новых менеджеров, считавших Карреру физруком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему в после завоевания чемпионства в РПЛ в 2017 году произошел разлад.

«Просто все стали делить власть и захотели подержаться за кубки. К сожалению, никто не понял, что это чемпионство принадлежит только болельщикам и «Спартаку», а не какому-то конкретному элементу этой истории. Именно из-за этого произошли все разлады и скандалы.

Проблемы начались сразу же, на следующий день после чемпионского года. Как только в руководство команды пришли новые менеджеры, которые считали, что они очень хорошо разбираются в футболе, а Массимо [Каррера] — физрук.

В «Спартаке» был очень сильный менеджер, первый за долгие годы. Это Александр Жирков. Он четко понимал свою задачу и задачи всех остальных. Человек четкий, шутки не шутит.

В том году все было спокойно. В «Спартак» приехали Джикия, Самедов, Адриано. Эти трансферы делали мы с Трабукки. Все трансферы, кроме Селихова, которого сделал клуб», — сказал Гурцкая в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».