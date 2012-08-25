Юрген Клопп: «Только в Англии рынок закрывается до начала сезона. Это бессмысленно»

Главный тренер Юрген Клопп высказался о трансферном окне в АПЛ.

«Мне все равно, когда закрывается рынок, но он должен закрываться одновременно [со всеми]. Именно в этом заключалась идея. Были разговоры о том, чтобы закрывать трансферное окно до начала сезона. Хорошая идея, но только Англия сделала это. Это бессмысленно.

Может кто-нибудь объяснить, в чем выгода для Премьер-лиги? У нас нет проблем, но у других команд их ключевые игроки все еще находятся на рынке, и все может произойти.

Вы хотите объединить команду и сосредоточиться на будущем, но это не может произойти, когда трансферное окно открыто.

Я не понимаю, почему это решение, по крайней мере, еще не пересмотрено. Это была хорошая идея, но она не сработала», – сказал Клопп.

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