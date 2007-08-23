Реклама 18+
Реклама 18+

Гендиректор «Краснодара» об усилении состава: «Немногое можем сделать из-за ФФП. Будем привлекать больше молодежи»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов травмы болельщики Олимпиакос Краснодар Владимир Хашиг Реми Кабелла финансовый фэйр-плей Футбол

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал серьезную травму полузащитника команды Реми Кабелла.

«Уважаемые болельщики! Мы потрясены травмой Реми Кабелла, полученной им в матче «Олимпиакос»«Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.

«Краснодар» выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора.

У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового фэйр-плей. И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового фэйр-плей никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил.

Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период», – сказал Хашиг.

Создайте команду и выиграйте PlayStation 4 и другие призы в Fantasy Серии А

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться