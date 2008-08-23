Криштиану Роналду: «Уйду из сборной, только если меня не захотят приглашать»

Нападающий «Ювентуса» рассказал, как долго он еще планирует выступать за сборную Португалии.

«Я не закрываю дверь в сборную. Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда буду готов прибыть в расположение команды.

Уйду из сборной, только если меня больше не захотят приглашать (смеется).

Чемпионат мира в Катаре? Я этого не исключаю (Роналду через три года будет 37 лет – прим. Sports.ru). Думаю, я буду недалеко от сборной в это время.

Я пережил множество прекрасных моментов вместе со сборной Португалии. Может быть, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте, почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной.

Я иногда приезжаю в Португалию, особенно в Лиссабон и на Мадейру. Это страна, где я хотел бы жить, и я уверен в том, что через несколько лет я вместе со своей семьей буду жить в Португалии», – сказал Роналду в интервью TVI.

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