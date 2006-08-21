Данил Круговой: «Предложения «Зенита» и другого клуба были сопоставимы. Финансы не повлияли на решение»

Защитник Данил Круговой, перешедший сегодня в «Зенит» из «Уфы», заявил, что финансовый фактор не повлиял на его решение при выборе команды.
«Всем привет. Сегодня официально я стал игроком своего родного клуба с берегов Невы. Год назад я сказал Петербургу «До свидания», отправившись за шансом в столицу Башкортостана.
Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в «Уфе» и персонально Шамиля Камиловича Газизова, который поверил в меня и мои силы.
В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство: официальные предложения «Зенита» и другого клуба (ЦСКА – прим. Sports.ru), который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на мое решение.
Отдельно выражаю слова благодарности Александру Ивановичу Медведеву и Сергею Богдановичу Семаку. Спасибо за все, что вы сделали для меня на данном этапе. Сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания.
Рад поприветствовать болельщиков лучшего клуба страны. #Зенит, #СинеБелоГолубые, #ВпередЗенит 💙⚪🔵⚪🔵», – написал Круговой.
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