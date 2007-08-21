Betting Insider: «Локомотив» предложил около 2 млн евро за хавбека «Пяста» Дзичека

По информации Betting Insider из источников, близких к клубу, «Локомотив» хочет приобрести опорного полузащитника Патрика Дзичека.

Московский клуб предлагает за 21-летнего поляка около 2 миллионов евро.

Дзичек стал чемпионом Польши в прошлом сезоне в составе , выйдя на поле в 33 из 37 игр чемпионата и забив три гола.

Игрок также вызывается в сборную Польши (U-21), за которую он провел 10 матчей, сыграв и на молодежном чемпионате Европы.

Дзичек – воспитанник , его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В 63 матчах в польской лиге Дзичек забил 4 гола, отдал 2 паса и заработал 18 желтых карточек.