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Криштиану Роналду: «Сегодня любой футболист стоит 100 млн, даже ничего не показав»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Жоау Феликс деньги Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о текущей ситуации на трансферном рынке.

«Сложно сказать, сколько сейчас стоит мой трансфер. Футбольная индустрия сегодня другая, делается ставка на потенциал.

Жоау Феликс – отдельная история. Сегодня любой футболист стоит 100 миллионов, даже ничего не показав.

В футболе стало больше денег… Защитник и вратарь могут стоить по 70-80 миллионов.

Я с этим не согласен, но в таком мире мы живем, таков рынок, и это нужно уважать», – сказал Роналду в интервью каналу TVI.

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