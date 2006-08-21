Криштиану Роналду: «Сегодня любой футболист стоит 100 млн, даже ничего не показав»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о текущей ситуации на трансферном рынке.
«Сложно сказать, сколько сейчас стоит мой трансфер. Футбольная индустрия сегодня другая, делается ставка на потенциал.
Жоау Феликс – отдельная история. Сегодня любой футболист стоит 100 миллионов, даже ничего не показав.
В футболе стало больше денег… Защитник и вратарь могут стоить по 70-80 миллионов.
Я с этим не согласен, но в таком мире мы живем, таков рынок, и это нужно уважать», – сказал Роналду в интервью каналу TVI.