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Арьен Роббен: «Гвардиола – лучший тренер в моей карьере. В футбольном плане он гениален»

Теги Бавария Арьен Роббен бундеслига Германия Пеп Гвардиола Футбол

Экс-полузащитник «Баварии» Арьен Роббен ответил на вопрос о лучшем тренере, с которым ему приходилось работать. 

«Я испытал много прекрасных моментов со многими тренерами, наша команда была очень успешной. Но если вы спросите меня, кто был лучшим тренером, то я скажу, что это Пеп Гвардиола. Мне больше всего понравилось работать с ним. В футбольном плане он гениален. 

Когда пришел Пеп, мне было уже 30 лет. В этом возрасте ты просто пытаешься сохранять свою форму и не играть хуже. Но под его руководством я стал лучше. Я неожиданно сыграл на разных позициях, хотя никогда не думал, что буду там играть. Он был лучшим», – сказал Роббен.

Гвардиола занимал пост главного тренера «Баварии» с 2013 по 2016 год.

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