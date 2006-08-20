Арьен Роббен: «Гвардиола – лучший тренер в моей карьере. В футбольном плане он гениален»

Экс-полузащитник «Баварии» ответил на вопрос о лучшем тренере, с которым ему приходилось работать.

«Я испытал много прекрасных моментов со многими тренерами, наша команда была очень успешной. Но если вы спросите меня, кто был лучшим тренером, то я скажу, что это . Мне больше всего понравилось работать с ним. В футбольном плане он гениален.

Когда пришел Пеп, мне было уже 30 лет. В этом возрасте ты просто пытаешься сохранять свою форму и не играть хуже. Но под его руководством я стал лучше. Я неожиданно сыграл на разных позициях, хотя никогда не думал, что буду там играть. Он был лучшим», – сказал Роббен.

Гвардиола занимал пост главного тренера «Баварии» с 2013 по 2016 год.