Зелимхан Бакаев: «Скоро придет время, когда я каждую игру буду приносить результат»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о своей игре после матча 6-го тура РПЛ с (2:1).

- Первое твое дерби. Какие эмоции, было ли волнение?

– Волнение было, как ни стыдно это признавать, особенно в первом тайме. Но потом меня привели в чувство, как и всю команду. Мы вышли, переломили ход матча и уверенно победили.

В первом тайме реально было тяжело – давил. Но во втором тайме мы показали свою силу, характер и заслуженно победили.

- А кто привел в чувство – партнеры или Кононов?

– В первую очередь Олег Георгиевич. Он сказал: «Это дерби, надо выжимать из себя, нельзя подводить болельщиков, родных».

- Когда с левой ноги бил, уже видел мяч в воротах?

– (Смеется) Да, я вообще не понимаю, как он [Акинфеев] взял этот мяч, но на то он и лучший вратарь России.

- О чем говорили, когда была дымовая завеса и судья остановил игру. же только забил просто.

– Я спросил его [судью Карасева], сказав, что нам все видно, а он сказал: «VAR не видно, надо подождать».

- Зато сразу после паузы вы забили.

– Да, может, это нам помогло, не знаю.

- Ты играл в Туле. Опиши чувства: сейчас впервые, наверное, играл в такой атмосфере? Когда 42 тысячи (на матче было 44 434 зрителя – прим. Sports.ru), гонят тебя, каково это?

– Меня все спрашивают. Ощущения фантастические, особенно когда ты забиваешь – это просто... Я пока не могу привыкнуть к этому, наверное, и не смогу. Фантастические болельщики, спасибо им большое за такую поддержку.

- Ты с «Туном» не забил – расстроился. Сегодня немного тоже, когда тебя заменяли. Не любишь, когда меняют?

– Нет, я не люблю, когда я не отметился результативными действиями. Меня это немножко съедает изнутри. Но ничего, думаю, скоро придет время, когда я каждую игру буду приносить результат.

- Когда ты на неделе дважды забил по два гола, болельщики и друзья начали ждать, что ты в каждом матче будешь забивать?

– Если честно, да. Но не все так просто, конечно. Надо прибавлять, выходить на новый уровень, чтобы соответствовать такому большому клубу. Но, думаю, благодаря тренеру, партнерам, родным и друзьям у меня все получится, – сказал игрок в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Бакаев – надежда «Спартака». Он наработал дриблинг на кочках в Ингушетии, зарплатную карточку отдал родителям