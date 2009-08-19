Олег Кононов: «В паузе сказал игрокам пару слов. После нее мы забили»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча против (2:1).

– Почему два разных тайма? Почему и с «Туном», и с ЦСКА в первом тайме заметно проигрывает в контроле мяча?

– Я связываю это с перестраховкой игроков, потому что мы, конечно, такую команду не даем. Где-то они больше концентрируются на обороне, нежели на атаке. Мы еще разберемся, кое-что приходит на ум в плане тренировочного процесса.

– Что изменилось после перерыва? «Спартак» добавил в скорости или в точности? Что вы говорили в перерыве?

– Вы как раз и сказали, что я говорил: «Надо прибавить в скорости, в открываниях, играть точнее в пас». Скорость передвижения, скорость передач – это самое главное.

– Где «Спартак» сегодня переиграл ЦСКА?

– Первое – это наши болельщики, которые гнали нас вперед и очень серьезно поддерживали.

Второе – это то, что вся команда была очень хорошо заряжена на игру, хоть мы и не очень хорошо провели первый тайм. Ну а во втором тайме прибавили в игре, на это хватило сил.

– Довольны ли вы игроками, которые вышли на замену?

– Да, я доволен. И Мирзов хорошо вошел в игру, не потерял ни одного мяча. Мельгарехо мог забить. Знаете, когда команда выигрывает, мы всеми довольны.

– Пауза из-за дымовой завесы пошла на пользу «Спартаку»?

– Мы сразу после паузы забили. Я попросил игроков поближе ко мне подойти, сказал пару слов. Концовка матча, надо подойти ответственно, прибавить в игре в атаке и в обороне. Так получилось, что мы забили, – сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».