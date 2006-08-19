ЦСКА заявил 15-летнего вратаря Торопа на матч со «Спартаком»

В центральном матче 6-го тура чемпионата России ЦСКА на «Открытие Арене» сыграет со .

В заявку армейцев попал 15-летний вратарь Владислав Тороп, сообщает официальный твиттер клуба.

Голкипер, родившийся 7 ноября 2003 года, был внесен в заявку ЦСКА на сезон 10 августа под номером 49.

🔥🔥🔥 Состав армейцев на дерби #СпартакЦСКА. В старте выйдут Набабкин, Кучаев и Ефремов! #нежданчик pic.twitter.com/v5W7gwW0sc — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Фото: официальный твиттер ЦСКА