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ЦСКА заявил 15-летнего вратаря Торопа на матч со «Спартаком»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия фото Владислав Тороп Футбол

В центральном матче 6-го тура чемпионата России ЦСКА на «Открытие Арене» сыграет со «Спартаком».

В заявку армейцев попал 15-летний вратарь Владислав Тороп, сообщает официальный твиттер клуба.

Голкипер, родившийся 7 ноября 2003 года, был внесен в заявку ЦСКА на сезон 10 августа под номером 49.

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Фото: официальный твиттер ЦСКА

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