Андре Шюррле: «Грозный совсем не похож на Москву. Ощущается восточный колорит»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от российских городов и рассказал о стремлении понимать русскую речь.

— Прошлый сезон вы провели в «Фулхэме». Как вам жизнь в Москве после Лондона?

— Это такой же мегаполис. Мне очень нравится центр Москвы, много гуляю вокруг Большого театра, хожу в разные рестораны, ищу места, в которые мне будет особенно приятно возвращаться.

— Ваш первый выезд в составе «Спартака» получился экзотичным: сначала Швейцария, а сразу оттуда — Чечня. Как вам знакомство с Кавказом?

— Путешествие действительно заняло много времени. Мы долго добирались из Берна до Цюриха на автобусе, а потом был многочасовой перелет.

Что сказать... Грозный совсем не похож на Москву. Во-первых, там заметно теплее. И ощущается восточный колорит. В архитектуре, в поведении болельщиков. Узнал, что это мусульманская республика. Интересный опыт.

Познакомиться с Россией получше — одна из моих целей в «Спартаке».

— Вообще, многие удивились, что вы решили продолжить карьеру в российской лиге. Стереотипы о нашей стране не отпугивали?

— Стереотипы есть везде. В Германии — о России, а у вас здесь наверняка есть стереотипы о немцах. Хочу, чтобы в моей карьере было больше интересных страниц.

Я здесь всего две недели, но уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета. Поэтому стараюсь как можно больше общаться, чувствовать людей. Мне это правда очень интересно, – рассказал Шюррле.

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