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Томас Цорн: «Шюррле – игрок мирового уровня. «Спартак» выкупит его, если все будет хорошо»

Теги Спартак Брага премьер-лига Россия Тун Андре Шюррле Томас Цорн Аяз Гулиев Александр Максименко Футбол

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал победу над «Туном» (2:1) в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы. 

«Конечно, переживал. Был уверен в ребятах. Команда показала характер во втором тайме, вышли и добились победы. Одна часть нашей цели уже достигнута – вышли в раунд плей-офф Лиги Европы.

Надо выходить в группу. Скорее всего, будет «Брага». Это сильная команда, будем изучать. Она сильнее «Туна».

Максименко молодец. Гулиев пока тоже нормально играет. Шюррле доволен, Андре – игрок мирового уровня, он старается, много мотивирует команду.

Показывает хороший результат, в каждом матче голевые действия. Если все будет хорошо, мы выкупим его: и ему должно здесь понравиться, и нам должен понравиться. Пока все идет в процессе», – сказал Цорн.

«Спартак» должен благодарить Максименко: он потащил три тяжелейших мяча

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