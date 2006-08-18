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Пеп о фоле на Родри: «Думал, что это пенальти. Люди, отвечающие за VAR, должно быть, пили кофе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Пеп Гвардиола Эмерик Лапорт видеоповторы Андреас Кристенсен Родри Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (2:2).

«В прошлом сезоне зафиксировали офсайд, на этот раз – игру рукой. Если зафиксировали игру рукой, значит была рука: решение принимают в Лондоне, поэтому я ничего не могу с этим поделать или сказать.

Хотя можно сработать более последовательно. Лапорт сыграл рукой, но почему в прошлом сезоне не было игры рукой у Фернандо Льоренте?

Не было пенальти, когда мяч попал Андреасу Кристенсену в руку в матче «Челси» – «Ливерпуль» [за Суперкубок Европы]. Я также думал, что в нашу пользу должны были назначить пенальти, когда Эрик Ламела сфолил на Родри. Люди из VAR, должно быть, в тот момент пили кофе», – сказал Гвардиола.

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