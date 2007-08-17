Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»

Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты».
В стартовый состав «сливочных» включен полузащитник Гарет Бэйл, который летом мог покинуть команду. Хамес Родригес остался на скамейке запасных.
Состав «Реала»: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Марсело, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Карим Бензема, Винисиус, Гарет Бэйл.
Запасные: Кейлор Навас, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Хамес Родригес, Иско, Лукас Васкес, Лука Йович.
Встреча пройдет сегодня, 17 августа. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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🔥🔥🔥 Бэйл в стартовом составе «Реала» на рубку с «Сельтой»! Пишите в комментах свой прогноз на матч