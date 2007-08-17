Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»

Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура против «Сельты».

В стартовый состав «сливочных» включен полузащитник , который летом мог покинуть команду. Хамес Родригес остался на скамейке запасных.

Состав : Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Марсело, , Тони Кроос, Лука Модрич, Карим Бензема, Винисиус, Гарет Бэйл.

Запасные: Кейлор Навас, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Хамес Родригес, , Лукас Васкес, Лука Йович.

Встреча пройдет сегодня, 17 августа. Начало – в 18:00 по московскому времени.