Василий Уткин: «Хабиб дает советы Черчесову. А вы не тем же занимаетесь?»

Журналист Василий Уткин прокомментировал призыв чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову взять в команду форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Хабиб, значит, дает советы тренеру сборной, кого ему брать.

Друзья мои! А вы что, не тем же ли самым занимаетесь? В ежедневном режиме, повсеместно? И газеты, и телевизор со специально приглашенными экспертами постоянно этим занят.

А Александр Шмурнов (именно так правильно произносится его имя) еще и ударения расставляет.

Пусть Хабиб говорит. Мне интересно. Тем более что он это делает так же, как любой болельщик – в своем скромном аккаунте», – написал Уткин.

Шапи три года назад подавал мячи, а сейчас король победных голов в Европе