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Агузаров занимался трансфером Дзюбы в АПЛ в 2018-м. Игрок потом сказал: «В России нет хороших агентов»

Теги Зенит Артем Дзюба Ньюкасл Вест Хэм Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Вулверхэмптон Жорже Мендеш Алан Агузаров Спорт-Экспресс Футбол

Стали известны новые детали несостоявшегося перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в клуб из чемпионата Англии.

По информации «Спорт-Экспресс», летом 2018 года россиянин начал сотрудничество с юристом Станислава Черчесова – Аланом Агузаровым.

Агент пообещал, что сделает все возможное для отъезда игрока в Англию. Дзюба дал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл», однако ни одного предложения из Европы футболисту не поступило.

У Дзюбы появился только один конкретный вариант — с Китаем, на зарплату в 9 миллионов евро в год. Футболист отказался.

«После этого я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать что-то в Европе.

На российском рынке еще могут порешать, а на европейском - без шансов», – сказал Дзюба в декабре 2018 года, имея в виду Агузарова. 

В мае капитан сборной России подписал контракт с компанией Gestifute, которой руководит агент Криштиану Роналду – Жорже Мендеш. 

После этого стало известно об интересе к россиянину со стороны «Вулверхэмптона», с которым у Мендеша тесные связи.

Руководство «Зенита» попросило Дзюбу остаться после завоевания чемпионского титула. Услуги Дзюбы предложили «Эвертону» и «Вест Хэму», но и этим летом конкретных предложений из Англии у игрока не было.

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