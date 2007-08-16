Почеттино о Моуринью: «Он очень умный, но иногда очень саркастичный, поэтому он один из лучших тренеров в мире»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о включении полузащитника Кристиана Эриксена в состав на матч 2-го тура АПЛ с и высказался об экс-тренере «МЮ» Жозе Моуринью.

– Посмотрим. На поле смогут выйти только 11 игроков. Я доволен тем, как он тренировался на прошедшей неделе. Впереди еще одна тренировка, и я определюсь со стартовым составом.

Ситуация с контрактом Эриксена не влияет на мое решение. Для меня нет разницы между игроками, у которых остался один год контракта или пять. Вы уже должны знать, что я буду принимать решение, основываясь только на показанной игре, а не на личной ситуации футболиста с клубом.

Моя цель – помочь, поддержать игроков и проявить уважение, пока они не решат с клубом пойти разными путями. Иногда за пределами этого клуба и всего футбола трудно понять, что уважение означает уважение.

- Моуринью назвал одним из претендентов на победу в АПЛ.

– Я люблю Мо [Моуринью]. Мы все знаем, что он очень умный, но иногда очень саркастичный, поэтому он один из лучших тренеров в мире, – сказал Почеттино.

Матч – «Тоттенхэм» состоится завтра, 17 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Моуринью о претендентах на титул: «Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Сити»