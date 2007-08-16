Реклама 18+
Реклама 18+

Почеттино о Моуринью: «Он очень умный, но иногда очень саркастичный, поэтому он один из лучших тренеров в мире»

Теги Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Кристиан Эриксен Маурисио Почеттино Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о включении полузащитника Кристиана Эриксена в состав на матч 2-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» и высказался об экс-тренере «МЮ» Жозе Моуринью. 

– Посмотрим. На поле смогут выйти только 11 игроков. Я доволен тем, как он тренировался на прошедшей неделе. Впереди еще одна тренировка, и я определюсь со стартовым составом.

Ситуация с контрактом Эриксена не влияет на мое решение. Для меня нет разницы между игроками, у которых остался один год контракта или пять. Вы уже должны знать, что я буду принимать решение, основываясь только на показанной игре, а не на личной ситуации футболиста с клубом.

Моя цель – помочь, поддержать игроков и проявить уважение, пока они не решат с клубом пойти разными путями. Иногда за пределами этого клуба и всего футбола трудно понять, что уважение означает уважение.

- Моуринью назвал «Тоттенхэм» одним из претендентов на победу в АПЛ.

– Я люблю Мо [Моуринью]. Мы все знаем, что он очень умный, но иногда очень саркастичный, поэтому он один из лучших тренеров в мире, – сказал Почеттино.

Матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» состоится завтра, 17 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Моуринью о претендентах на титул: «Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Сити»

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться