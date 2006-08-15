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Клопп после матча крикнул «Адриан», как Сталлоне в «Рокки»🥊

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Суперкубок Европы Сильвестр Сталлоне Адриан Кастильо Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп передал эмоции от игры вратаря Адриана Кастильо в матче за Суперкубок Европы с «Челси» (2:2, по пенальти – 5:4).

32-летний испанец отбил решающий пенальти и выиграл первый трофей в карьере.

«Что за история! Он совладал с нервами. Он уже шумит в раздевалке. Не думаю, что он много выиграл в своей жизни, так что для него здорово победить сегодня.

Адриан совершил несколько невероятных сэйвов, оба вратаря это делали. Я очень рад за него», – сказал Клопп.

Немец после игры прокричал «Адриан!», как Сильвестр Сталлоне в известной сцене из фильма «Рокки», когда его герой звал после боксерского боя жену: «Эдриан».

Имена Адрианы Бальбоа и Адриана Кастильо в английском языке произносятся одинаково – Эдриан.

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