Клопп после матча крикнул «Адриан», как Сталлоне в «Рокки»🥊

Главный тренер Юрген Клопп передал эмоции от игры вратаря Адриана Кастильо в матче за Суперкубок Европы с (2:2, по пенальти – 5:4).

32-летний испанец отбил решающий пенальти и выиграл первый трофей в карьере.

«Что за история! Он совладал с нервами. Он уже шумит в раздевалке. Не думаю, что он много выиграл в своей жизни, так что для него здорово победить сегодня.

Адриан совершил несколько невероятных сэйвов, оба вратаря это делали. Я очень рад за него», – сказал Клопп.

Немец после игры прокричал «Адриан!», как Сильвестр Сталлоне в известной сцене из фильма «Рокки», когда его герой звал после боксерского боя жену: «Эдриан».

Имена Адрианы Бальбоа и в английском языке произносятся одинаково – Эдриан.