Клопп после матча крикнул «Адриан», как Сталлоне в «Рокки»🥊

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп передал эмоции от игры вратаря Адриана Кастильо в матче за Суперкубок Европы с «Челси» (2:2, по пенальти – 5:4).
32-летний испанец отбил решающий пенальти и выиграл первый трофей в карьере.
«Что за история! Он совладал с нервами. Он уже шумит в раздевалке. Не думаю, что он много выиграл в своей жизни, так что для него здорово победить сегодня.
Адриан совершил несколько невероятных сэйвов, оба вратаря это делали. Я очень рад за него», – сказал Клопп.
Немец после игры прокричал «Адриан!», как Сильвестр Сталлоне в известной сцене из фильма «Рокки», когда его герой звал после боксерского боя жену: «Эдриан».
Имена Адрианы Бальбоа и Адриана Кастильо в английском языке произносятся одинаково – Эдриан.
«ADRIANNNN, LIKE ROCKY!» 🥊— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
Never change, boss 🤣🤣pic.twitter.com/IuxQvHyQvS