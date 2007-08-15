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Юрген Клопп: «Адриан еще и лидер в раздевалке. В перерыве матча с «Челси» он говорил громче меня»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Суперкубок Европы Адриан Кастильо Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча за Суперкубок УЕФА против «Челси» (2:2, 5:4 пен.) высоко отозвался о вратаре команды Адриане.

«Где был Адриан, когда мы играли с «Ман Сити» (1:1, 4:5 пен. – прим. Sports.ru) пару недель назад? Тренер вратарей сказал мне, что ему требуется время, чтобы набрать форму. У него не было этого времени, но сегодня он сыграл просто здорово. Я не знаю, когда он последний раз выходил на поле в официальном матче, но сегодня он сыграл невероятно.

Адриан хорош не только на поле. Он еще и лидер в раздевалке. В перерыве он, пожалуй, говорил громче меня.

Он заслужил эту победу. На протяжении всех 120 минут он играл потрясающе, а его сейв в серии пенальти стал вишенкой на торте», – сказал Клопп.

Адриан – герой серии пенальти в Суперкубке. Летом он был без команды, хотя умеет не только тащить (есть 4 секрета), но и забивать

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