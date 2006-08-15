Кононов о матче с «Туном»: «Давайте отдадим должное сопернику. Хорошая команда»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Туном» в ответном матче 3-го квалификационного раунда (2:1).

«Давайте отдадим должное сопернику. Команда хорошая, физически и тактически подготовленная. Для нас первый тайм был сложным, особенно первые минуты. К сожалению, первый удар в створ оказался голом.

Но мы настраивались на этот матч. Ребята передерживали мяч в первом тайме, но и плотность соперника была высока, мы не успевали комбинировать с флангами. Во втором тайме мы были быстрее и плотнее в единоборствах.

Допустили две очень грубые ошибки в центре. Максименко выручил. Будем разбирать», – сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».