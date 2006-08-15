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Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с «Арсеналом». Им угрожали бандиты

Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал происшествия Сеад Колашинац Футбол

Игроки «Арсенала» полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац вернулись в расположение команды и приступили к тренировочным занятиям.

Футболисты пропустили выездной матч стартового тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) в целях безопасности – Озил и Колашинац оказались в центре разборок двух банд и находились дома под охраной.

В лондонском клубе надеются, что игроки примут участие в домашнем матче «Арсенала» – в субботу против «Бернли».

Криминальная история с Озилом и Колашинацем не закончилась: они оказались в центре разборок двух банд и сидят дома под охраной

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