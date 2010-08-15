Клопп о судействе в матче с «Челси»: «Если бы мы играли так, как они судили, мы бы победили 6:0»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал работу арбитров в матче за Суперкубок УЕФА против (2:2, 5:4 пен.).

«Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0. Они отлично справились с задачей.

Это был исторический момент (впервые на игре такого уровня работали женщины-судьи – прим. Sports.ru). В таком важном матче они наверняка ощущали груз ответственности, но оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я очень уважаю Стефани Фраппар», – сказал Клопп.

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