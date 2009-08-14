Реклама 18+
Реклама 18+

У Клоппа 800-й матч в карьере. В «Ливерпуле» лучший процент побед – 57%

Теги Боруссия Дортмунд Майнц Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп рекорды Футбол

«Ливерпуль» играет с «Челси» в Стамбуле в матче за Суперкубок Европы.

Эта игра стала 800-й в тренерской карьере Юргена Клоппа, руководящего «Ливерпулем».

Именно в английской команде у 52-летнего немца лучший процент побед в карьере (57%).

В дортмундской «Боруссии» Клопп выиграл 56% встреч, в «Майнце» – 40%.

С «Боруссией» Клопп выиграл пять трофеев, включая два титула чемпионов Германии. С «Ливерпулем» он выиграл один трофей – Лигу чемпионов.

📺Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Челси». Есть и текстовый онлайн.

Клопп запретил трогать табличку «This is Anfield», пока «Ливерпуль» не выиграет трофей. Теперь запрет снят

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться