У Клоппа 800-й матч в карьере. В «Ливерпуле» лучший процент побед – 57%

«Ливерпуль» играет с в Стамбуле в матче за Суперкубок Европы.

Эта игра стала 800-й в тренерской карьере Юргена Клоппа, руководящего .

Именно в английской команде у 52-летнего немца лучший процент побед в карьере (57%).

В дортмундской Клопп выиграл 56% встреч, в «Майнце» – 40%.

С «Боруссией» Клопп выиграл пять трофеев, включая два титула чемпионов Германии. С он выиграл один трофей – Лигу чемпионов.

📺Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Челси». Есть и текстовый онлайн.

Клопп запретил трогать табличку «This is Anfield», пока «Ливерпуль» не выиграет трофей. Теперь запрет снят