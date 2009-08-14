У Клоппа 800-й матч в карьере. В «Ливерпуле» лучший процент побед – 57%

«Ливерпуль» играет с «Челси» в Стамбуле в матче за Суперкубок Европы.
Эта игра стала 800-й в тренерской карьере Юргена Клоппа, руководящего «Ливерпулем».
Именно в английской команде у 52-летнего немца лучший процент побед в карьере (57%).
В дортмундской «Боруссии» Клопп выиграл 56% встреч, в «Майнце» – 40%.
С «Боруссией» Клопп выиграл пять трофеев, включая два титула чемпионов Германии. С «Ливерпулем» он выиграл один трофей – Лигу чемпионов.
📺Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Челси». Есть и текстовый онлайн.
Клопп запретил трогать табличку «This is Anfield», пока «Ливерпуль» не выиграет трофей. Теперь запрет снят