Чалов тренировался в общей группе ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 6-го тура чемпионата России против «Спартака».

В общей группе сегодня тренировался нападающий армейцев Федор Чалов, который в игре с «Сочи» получил перелом носа.

В тренировке ЦСКА, помимо Чалова, принимали участие 20 игроков – четыре вратаря и 16 полевых футболистов.

В матче против «Сочи» защитник Иван Миладинович ударил 21-летнего форварда локтем в нос. Эпизод произошел в штрафной площади «Сочи», однако главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил его без внимания.

Миладинович вызван на сегодняшнее заседание КДК, где будет рассмотрен эпизод.

В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА 19 августа сыграет со «Спартаком».