Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Млада-Болеслав» вылетела, БАТЭ и «Заря» прошли дальше, «Пюник» Тарханова в гостях у «Вулверхэмптона»

Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 15 августа, 19.00, «Сонера Стэдиум»
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ХИК –
Рудаков, Обилор, О`Шонесси, Скапини (Тарасов, 81), Алхо (Тойвомяки, 77), Форселл, Риски, Кайринен (Дальстрем, 71), Вяюрюнен, Менса, Парра.
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Рига –
Озолс, Панич, Пренга, Валерьянос, Рожер (Ругин, 90), Бризола, Черномордый, Шарич (Лайзанс, 56), Дебелко, Федоров (Ракель, 60), Петерсонс.
- Предупреждения:
- Форселл (61), Валерьянос (70), Дебелко (86).
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 15 августа, 19.30, «стадион Бориса Пайчадзе»
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Динамо Тбилиси –
Пералес, Нинуа, Медиуб, Кобоури (Шишка, 37), Кардава, Папава, Рухаиа, Кавтарадзе (Иашвили, 69), Кимадзе (Азаров, 80), Монхиль, Шенгелия.
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Фейеноорд –
Вермеер, Боттегин (Келли, 70), ван дер Хейден, Хапс (Маласиа, 70), Гертрюйда, Ларссон, Бургер, Бергейс (Баннис, 79), Тапия, Нарсинх, Кекчю.
Первый матч – 0:4
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Городской стадион»
- Гол:
- 0:1 – 90 Панцыру.
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Млада-Болеслав –
Шеда, Такач, Кржапка, Пудил, Ладра, Марко Тулио (Фулнек, 46), Матейовски, Губинек (Клима, 90), Буха, Мешанович, Вагнер (Эвертон, 70).
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Стяуа –
Влад, Вынэ, Кристя, Планич, Оайдэ, Крецу, Попеску, Моутиньо (Панцыру, 63), Сойледис, Тэнасе, Коман.
- Предупреждения:
- Кристя (28), Кржапка (45), Тэнасе (48), Сойледис (50), Коман (61), Планич (84), Фулнек (90).
- Удаление:
- Кржапка (75).
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Борисов-Арена»
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БАТЭ –
Чичкан, Волков, Риос, Филипович, Яблонский, Мукам (Туоминен, 68), Стасевич, Бага, Драгун (Березкин, 90), Симович, Скавыш (Дубайич, 79).
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Сараево –
Ковачевич, Джоканович (Мустафич, 33), Летич, Лазич, Шербечич, Гаврич (Миланович, 73), Хебибович, Шишич, Ханджич, Татар (Ахметович, 53), Велкоски.
Первый матч – 2:1
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Славутич-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 90 Русин.
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Заря –
Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Чеберко, 4), Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Леднев, 46), Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский (Кабаев, 90).
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ЦСКА София –
Черняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов (Фаббрини, 82), Жеферсон (Уотт, 87), Соу, Эвандро (Митков, 56).
- Предупреждения:
- Турицов (15), Хомченовский (21), Юрченко (29), Будковский (45), Русин (68), Шевченко (90).
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Мошава»
-
Бней-Иегуда –
Зубас, Рустом, Пниши, Мори, Мазор (Цаадон, 74), Сагас, Соро, Гадир (Лазми, 78), Фельшер, Коэн, Джан (Шимони, 88).
-
Нефтчи –
Агаев, Булудов (Дабо, 63), Кривоцюк, Мбодж (Гаджиев, 46), Петров, Кане, Мустивар, Дарио Фредерико (Плателас, 81), Махмудов, Жозеф-Монроз, Алиев.
- Предупреждение:
- Мустивар (18).
Первый матч – 2:2
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Френдс Арена»
-
АИК –
Линнер, Метс, Лундстрем, Карлссон, Ларссон, Гранли, Салетрос (Бауи, 59), Аду, Эльюнусси (Димитриадис, 90), Гоитом, Линдквист.
-
Шериф –
Микулич, Ндиайе, Лукич, Мужек (Ях, 90), Кристиано, Лятифи, Палчич (Гордиенко, 67), Борысюк, Кендыш, Бобан, Тамбе (Балима, 80).
Первый матч – 2:1
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Динамо»
-
Шахтер Солигорск –
Климович, Рыбак (Бурко, 67), Матвейчик, Антич, Ковалев, Сзоке, Селява, Эбонг, Бакай (Януш, 76), Баланович (Бодул, 84), Хадаркевич.
-
Торино –
Сиригу, Ансальди (Айна, 62), Бонифаци (Синго, 83), Нкулу, де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Лукич, Бремер, Дзадза, Белотти (Миллицо, 76).
Первый матч – 0:5
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Мариямполес Спорто Центрас»
-
Судува –
Кардум, Живанович, Янкаускас, Керла, Шврлюга, Матулявичюс (Ренан Оливейра, 79), Чадженович, Вербицкас (Гладик, 68), Тадич (Янкаускас, 73), Топчагич, Голубицкас.
-
Маккаби Тель-Авив –
Янниотис, Пивен, Жаир Амадор, Саборит (Перец, 77), Жералдеш, Миха, Глазер, Рикан (Хозез, 58), Коэн, Шехтер (Блэкмэн, 46), Офоеду.
- Предупреждения:
- Шехтер (41), Коэн (62), Чадженович (73).
- Удаление:
- Коэн (90).
Первый матч – 2:1
- Дата проведения
- 15 августа, 21.00, «Национальный стадион»
-
Валлетта –
Чини, Борг, Церафа (Саля, 54), Камиллери, Пакер, Пенья, Мускат, Пичолло, Фонтанелла, Юри, Тулимьери (Пулис, 62; Димек, 62).
-
Астана –
Эрич, Постников, Шомко, Рукавина, Маевский, Мужиков, Ротарю, Сигурйонссон, Муртазаев, Томасов, Шимунович.
Первый матч – 1:5
- Дата проведения
- 15 августа, 21.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 31 де Гузман.
-
Айнтрахт Ф –
Трапп, Дурм, Туре, Ндика, Чендлер, Гачинович, Роде, де Гузман, Торро, Русс (Хинтереггер, 37), Йовелич.
Первый матч – 5:0
- Дата проведения
- 15 августа, 21.30, «Киосера»
-
АЗ Алкмар –
Бизот, Влар, Вюйтенс, Вейндал, Аувеян, Идрисси, Копмейнерс, Стенгс, Мидтше, Свенссон, Боадю.
-
Мариуполь –
Худжамов, Чоботенко, Быков, Яворский, Кирюханцев, Чурко, Танковский, Мишнев, Федорчук, Вакула, Полегенько.
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
- 15 августа, 21.30, «Филипс Стадион»
-
ПСВ –
Зут, Думфрис, Баумгартль, Виргевер, Садилек, Брума, Росарио, Гакпо, Гутьеррес, Бергвейн, Мален.
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
- 15 августа, 21.30, «Ля Мено»
- Гол:
- 1:0 – 7 Зои.
-
Локомотив Пловдив –
Луков, Малембана, Эзе, Петрович, Витанов, Умарбаев, Аралица, Цветанов, Ожболт, Карагарен, Илиев.
- Предупреждение:
- Симакан (31).
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
- 15 августа, 21.45, «Молине Стэдиум»
-
Вулверхэмптон –
Радди, Вальехо, Коуди, Килмен, Рубен Винагре, Гиббс-Уайт, Моутинью, Траоре, Саисс, Нету, Кутроне.
-
Пюник –
Драгоевич, Белов, Жестоков, Манучарян, Симонян, Шевчук, Ефимов, Мкртчян, Варданян, Миранян, Станков.
- Предупреждение:
- Вальехо (27).
Первый матч – 4:0
- Дата проведения
- 15 августа, 21.45, «Мунисипал де Брага»
- Гол:
- 1:0 – 19 Пальинья.
-
Брага –
Матеус, Кажу, Бруно Виана, Пабло, Эшгайю, Пальинья, Жоау Новайш, Эдуарду, Орта, Мурило, Диаш.
-
Брондбю –
Швэбе, Араюури, Херманнссон, Юнг, Беркейет, Линдстрем, Кайзер, Радошевич, Гаммельбю, Вильчек, Хедлунд.
- Предупреждение:
- Беркейет (35).
Первый матч – 4:2
- Дата проведения
- 15 августа, 22.00, «RCDE Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 3 У Лэй.
-
Эспаньол –
Диего Лопес, Пипа, Дидак Вила, Льюис Лопес, Эспиноса, Итурраспе, Гранеро, Дардер, Варгас, У Лэй, Кампусано.
Первый матч – 3:0
- Дата проведения
- 13 августа, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Гол:
- 0:1 – 56 Синани.
-
Нымме Калью –
Лондак, Удже, Кулинич, Авилов, Маркович, Хомутов, Тяпкин, Субботин (Мата, 65), Пури (Волков, 78), Клейн, Паур (Мбу Алидор, 55).
-
Дюделанж –
Кипс, Бушуари, Шнель, Дельгадо, Кирх, Клапп (Гаро, 78), Штольц, Синани (Лави, 88), Покар (Бугрин, 78), Морран, Бернье.
- Удаление:
- Хомутов (34).
Первый матч – 1:4
- Дата проведения
- 14 августа, 19.00, «Афонсу Энрикеш»
- Голы:
- 1:0 – 28 Давидсон, 2:0 – 48 Рошинья, 3:0 – 58 Рошинья, 4:0 – 79 Жоау Карлуш, 5:0 – 80 Жоау Педру, 6:0 – 86 Педру Родригеш.
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Витория Гимараэш –
Мигел Силва, Сако, Тапсоба, Педро Энрике, Анен, Педру Родригеш, Рошинья, Амоа (Андре Алмейда, 7), Аль-Моатасембелла, Давидсон (Жоау Карлуш, 76), Алешандре Гедеш (Жоау Педру, 63).
-
Вентспилс –
Кудрявцев, Элио, Мамах, Мчедлишвили, Палавандишвили, Стуглис (Сварупс, 35), Обуоби (Улимбашев, 58), Виллела, Айегун, Альсена (Осипов, 52), Сергийчук.
Первый матч – 4:0
- Дата проведения
- 14 августа, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
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Сабуртало –
Мигинейшвили, Рехвиашвили, Лаквехелиани, Маргвелашвили, Какубава (Горгиашвили, 69), Алтунашвили, Мали, Тера, Диасамидзе (Кения, 58), Кохреидзе, Габедава (Ролович, 60).
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Арарат-Армения –
Абакумов, Ашенте, Гузь, Менезеш, Лима, Малакян (Антонов, 70), Пашов, Альфонс, Амбарцумян (Аветисян, 57), Нарсинх, Кобялко (Дамчевски, 80).
- Предупреждения:
- Алтунашвили (21), Тера (32), Гузь (33), Лаквехелиани (33), Кобялко (37), Пашов (52), Габедава (56), Мигинейшвили (65), Лима (86), Мали (86), Горгиашвили (90).
Первый матч – 2:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.