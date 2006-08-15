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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Млада-Болеслав» вылетела, БАТЭ и «Заря» прошли дальше, «Пюник» Тарханова в гостях у «Вулверхэмптона»

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Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

ХИК Финляндия – Рига Латвия 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
15 августа, 19.00, «Сонера Стэдиум»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 4 Форселл, 1:1 – 62 Дебелко, 2:1 – 69 Вяюрюнен, 2:2 – 80 Дебелко.
ХИКРудаков, Обилор, О`Шонесси, Скапини (Тарасов, 81), Алхо (Тойвомяки, 77), Форселл, Риски, Кайринен (Дальстрем, 71), Вяюрюнен, Менса, Парра.
РигаОзолс, Панич, Пренга, Валерьянос, Рожер (Ругин, 90), Бризола, Черномордый, Шарич (Лайзанс, 56), Дебелко, Федоров (Ракель, 60), Петерсонс.
Предупреждения:
Форселл (61), Валерьянос (70), Дебелко (86).

Первый матч – 1:1

 

Динамо Тбилиси Грузия – Фейеноорд Голландия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
15 августа, 19.30, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 52 Шенгелия, 1:1 – 57 Боттегин.
Динамо ТбилисиПералес, Нинуа, Медиуб, Кобоури (Шишка, 37), Кардава, Папава, Рухаиа, Кавтарадзе (Иашвили, 69), Кимадзе (Азаров, 80), Монхиль, Шенгелия.
ФейеноордВермеер, Боттегин (Келли, 70), ван дер Хейден, Хапс (Маласиа, 70), Гертрюйда, Ларссон, Бургер, Бергейс (Баннис, 79), Тапия, Нарсинх, Кекчю.
Предупреждения:
Гертрюйда (30), Папава (43), Кавтарадзе (45), Бергейс (45), Шишка (58), Шенгелия (85).

Первый матч – 0:4

 

Млада-Болеслав Чехия – Стяуа Румыния 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Городской стадион»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 90 Панцыру.
Млада-БолеславШеда, Такач, Кржапка, Пудил, Ладра, Марко Тулио (Фулнек, 46), Матейовски, Губинек (Клима, 90), Буха, Мешанович, Вагнер (Эвертон, 70).
СтяуаВлад, Вынэ, Кристя, Планич, Оайдэ, Крецу, Попеску, Моутиньо (Панцыру, 63), Сойледис, Тэнасе, Коман.
Предупреждения:
Кристя (28), Кржапка (45), Тэнасе (48), Сойледис (50), Коман (61), Планич (84), Фулнек (90).
Удаление:
Кржапка (75).

Первый матч – 0:0

 

БАТЭ Беларусь – Сараево Босния и Герцеговина 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Борисов-Арена»
Онлайн матча
БАТЭЧичкан, Волков, Риос, Филипович, Яблонский, Мукам (Туоминен, 68), Стасевич, Бага, Драгун (Березкин, 90), Симович, Скавыш (Дубайич, 79).
СараевоКовачевич, Джоканович (Мустафич, 33), Летич, Лазич, Шербечич, Гаврич (Миланович, 73), Хебибович, Шишич, Ханджич, Татар (Ахметович, 53), Велкоски.
Предупреждения:
Джоканович (2), Гаврич (30), Мустафич (45), Шишич (78), Драгун (81), Велкоски (90), Туоминен (90).

Первый матч – 2:1

 

Заря Украина – ЦСКА София Болгария 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Славутич-Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 90 Русин.
ЗаряШевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Чеберко, 4), Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Леднев, 46), Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский (Кабаев, 90).
ЦСКА СофияЧерняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов (Фаббрини, 82), Жеферсон (Уотт, 87), Соу, Эвандро (Митков, 56).
Предупреждения:
Турицов (15), Хомченовский (21), Юрченко (29), Будковский (45), Русин (68), Шевченко (90).
Удаления:
Турицов (22), Русин (90).

Первый матч – 1:1

 

Бней-Иегуда Израиль – Нефтчи Азербайджан 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Мошава»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 15 Рустом, 2:0 – 66 Сагас, 2:1 – 90, пенальти Махмудов.
Бней-ИегудаЗубас, Рустом, Пниши, Мори, Мазор (Цаадон, 74), Сагас, Соро, Гадир (Лазми, 78), Фельшер, Коэн, Джан (Шимони, 88).
НефтчиАгаев, Булудов (Дабо, 63), Кривоцюк, Мбодж (Гаджиев, 46), Петров, Кане, Мустивар, Дарио Фредерико (Плателас, 81), Махмудов, Жозеф-Монроз, Алиев.
Предупреждение:
Мустивар (18).

Первый матч – 2:2

 

АИК Швеция – Шериф Молдова 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Френдс Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 61 Бауи, 1:1 – 87 Бобан.
АИКЛиннер, Метс, Лундстрем, Карлссон, Ларссон, Гранли, Салетрос (Бауи, 59), Аду, Эльюнусси (Димитриадис, 90), Гоитом, Линдквист.
ШерифМикулич, Ндиайе, Лукич, Мужек (Ях, 90), Кристиано, Лятифи, Палчич (Гордиенко, 67), Борысюк, Кендыш, Бобан, Тамбе (Балима, 80).
Предупреждения:
Мужек (27), Кендыш (39), Лукич (44), Эльюнусси (50).

Первый матч – 2:1

 

Шахтер Солигорск Беларусь – Торино Италия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Динамо»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 80 Дзадза, 1:1 – 90, пенальти Януш.
Шахтер СолигорскКлимович, Рыбак (Бурко, 67), Матвейчик, Антич, Ковалев, Сзоке, Селява, Эбонг, Бакай (Януш, 76), Баланович (Бодул, 84), Хадаркевич.
ТориноСиригу, Ансальди (Айна, 62), Бонифаци (Синго, 83), Нкулу, де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Лукич, Бремер, Дзадза, Белотти (Миллицо, 76).
Предупреждения:
Ансальди (62), Лукич (77).

Первый матч – 0:5

 

Судува Литва – Маккаби Тель-Авив Израиль 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Мариямполес Спорто Центрас»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 12 Топчагич, 2:0 – 45 Шврлюга, 2:1 – 86 Блэкмэн.
СудуваКардум, Живанович, Янкаускас, Керла, Шврлюга, Матулявичюс (Ренан Оливейра, 79), Чадженович, Вербицкас (Гладик, 68), Тадич (Янкаускас, 73), Топчагич, Голубицкас.
Маккаби Тель-АвивЯнниотис, Пивен, Жаир Амадор, Саборит (Перец, 77), Жералдеш, Миха, Глазер, Рикан (Хозез, 58), Коэн, Шехтер (Блэкмэн, 46), Офоеду.
Предупреждения:
Шехтер (41), Коэн (62), Чадженович (73).
Удаление:
Коэн (90).

Первый матч – 2:1

 

Валлетта Мальта – Астана Казахстан 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
15 августа, 21.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 25 Муртазаев, 0:2 – 37 Томасов.
ВаллеттаЧини, Борг, Церафа (Саля, 54), Камиллери, Пакер, Пенья, Мускат, Пичолло, Фонтанелла, Юри, Тулимьери (Пулис, 62; Димек, 62).
АстанаЭрич, Постников, Шомко, Рукавина, Маевский, Мужиков, Ротарю, Сигурйонссон, Муртазаев, Томасов, Шимунович.
Предупреждения:
Пенья (45), Тулимьери (56), Саля (58).

Первый матч – 1:5

 

Айнтрахт Ф Германия – Вадуц Лихтенштейн 1:0 (перерыв)
Дата проведения
15 августа, 21.30, «Коммерцбанк-Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 31 де Гузман.
Айнтрахт ФТрапп, Дурм, Туре, Ндика, Чендлер, Гачинович, Роде, де Гузман, Торро, Русс (Хинтереггер, 37), Йовелич.
ВадуцБюхель, Сюлюнгез, Шмид, Симани, Геппель, Чичек, Прокопич, Кулибали, Визер, Зуттер, Дорн.
Предупреждения:
Роде (38), Сюлюнгез (38), Прокопич (43).

Первый матч – 5:0

 

АЗ Алкмар Голландия – Мариуполь Украина 2:0 (перерыв)
Дата проведения
15 августа, 21.30, «Киосера»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 20 Стенгс, 2:0 – 44 Аувеян.
АЗ АлкмарБизот, Влар, Вюйтенс, Вейндал, Аувеян, Идрисси, Копмейнерс, Стенгс, Мидтше, Свенссон, Боадю.
МариупольХуджамов, Чоботенко, Быков, Яворский, Кирюханцев, Чурко, Танковский, Мишнев, Федорчук, Вакула, Полегенько.
Предупреждения:
Идрисси (18), Свенссон (40).

Первый матч – 0:0

 

ПСВ Голландия – Хаугесунн Норвегия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
15 августа, 21.30, «Филипс Стадион»
Онлайн матча
ПСВЗут, Думфрис, Баумгартль, Виргевер, Садилек, Брума, Росарио, Гакпо, Гутьеррес, Бергвейн, Мален.
ХаугесуннСандвик, Педерсен, Деслер, Бергквист, Тронстад, Лейте, Сандберг, Вельде, Коне, Крюгор, Хансен.

Первый матч – 1:0

 

Страсбур Франция – Локомотив Пловдив Болгария 1:0 (перерыв)
Дата проведения
15 августа, 21.30, «Ля Мено»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 7 Зои.
СтрасбурЗельс, Ндур, Митрович, Симакан, Кароль, Сиссоко, Лиэнар, Корнье, Коне, Да Кошта, Зои.
Локомотив ПловдивЛуков, Малембана, Эзе, Петрович, Витанов, Умарбаев, Аралица, Цветанов, Ожболт, Карагарен, Илиев.
Предупреждение:
Симакан (31).

Первый матч – 1:0

 

Вулверхэмптон Англия – Пюник Армения 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
15 августа, 21.45, «Молине Стэдиум»
Онлайн матча
ВулверхэмптонРадди, Вальехо, Коуди, Килмен, Рубен Винагре, Гиббс-Уайт, Моутинью, Траоре, Саисс, Нету, Кутроне.
ПюникДрагоевич, Белов, Жестоков, Манучарян, Симонян, Шевчук, Ефимов, Мкртчян, Варданян, Миранян, Станков.
Предупреждение:
Вальехо (27).

Первый матч – 4:0

 

Брага Португалия – Брондбю Дания 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
15 августа, 21.45, «Мунисипал де Брага»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 19 Пальинья.
БрагаМатеус, Кажу, Бруно Виана, Пабло, Эшгайю, Пальинья, Жоау Новайш, Эдуарду, Орта, Мурило, Диаш.
БрондбюШвэбе, Араюури, Херманнссон, Юнг, Беркейет, Линдстрем, Кайзер, Радошевич, Гаммельбю, Вильчек, Хедлунд.
Предупреждение:
Беркейет (35).

Первый матч – 4:2

 

Эспаньол Испания – Люцерн Швейцария 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
15 августа, 22.00, «RCDE Стэдиум»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 3 У Лэй.
ЭспаньолДиего Лопес, Пипа, Дидак Вила, Льюис Лопес, Эспиноса, Итурраспе, Гранеро, Дардер, Варгас, У Лэй, Кампусано.
ЛюцернМюллер, Швеглер, Лукао, Какабадзе, Воца, Арнольд, Нденге, Чиркович, Марджотта, Ндиайе, Элеке.

Первый матч – 3:0

Нымме Калью Эстония – Дюделанж Люксембург 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
13 августа, 19.00, «А Ле Кок Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 56 Синани.
Нымме КальюЛондак, Удже, Кулинич, Авилов, Маркович, Хомутов, Тяпкин, Субботин (Мата, 65), Пури (Волков, 78), Клейн, Паур (Мбу Алидор, 55).
ДюделанжКипс, Бушуари, Шнель, Дельгадо, Кирх, Клапп (Гаро, 78), Штольц, Синани (Лави, 88), Покар (Бугрин, 78), Морран, Бернье.
Предупреждения:
Тяпкин (18), Хомутов (21), Шнель (23), Пури (38), Авилов (90).
Удаление:
Хомутов (34).

Первый матч – 1:4

 

Витория Гимараэш Португалия – Вентспилс Латвия 6:0 (1:0, 5:0)
Дата проведения
14 августа, 19.00, «Афонсу Энрикеш»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 28 Давидсон, 2:0 – 48 Рошинья, 3:0 – 58 Рошинья, 4:0 – 79 Жоау Карлуш, 5:0 – 80 Жоау Педру, 6:0 – 86 Педру Родригеш.
Витория ГимараэшМигел Силва, Сако, Тапсоба, Педро Энрике, Анен, Педру Родригеш, Рошинья, Амоа (Андре Алмейда, 7), Аль-Моатасембелла, Давидсон (Жоау Карлуш, 76), Алешандре Гедеш (Жоау Педру, 63).
ВентспилсКудрявцев, Элио, Мамах, Мчедлишвили, Палавандишвили, Стуглис (Сварупс, 35), Обуоби (Улимбашев, 58), Виллела, Айегун, Альсена (Осипов, 52), Сергийчук.
Предупреждения:
Элио (26), Сако (45), Альсена (49), Обуоби (54), Аль-Моатасембелла (61), Мамах (74).

Первый матч – 4:0

 

Сабуртало Грузия – Арарат-Армения Армения 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
14 августа, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 10 Кобялко, 0:2 – 67, пенальти Аветисян.
СабурталоМигинейшвили, Рехвиашвили, Лаквехелиани, Маргвелашвили, Какубава (Горгиашвили, 69), Алтунашвили, Мали, Тера, Диасамидзе (Кения, 58), Кохреидзе, Габедава (Ролович, 60).
Арарат-АрменияАбакумов, Ашенте, Гузь, Менезеш, Лима, Малакян (Антонов, 70), Пашов, Альфонс, Амбарцумян (Аветисян, 57), Нарсинх, Кобялко (Дамчевски, 80).
Предупреждения:
Алтунашвили (21), Тера (32), Гузь (33), Лаквехелиани (33), Кобялко (37), Пашов (52), Габедава (56), Мигинейшвили (65), Лима (86), Мали (86), Горгиашвили (90).

Первый матч – 2:1

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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