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РПЛ отменила встречу со СМИ, сославшись на конференцию РФС. На самом деле там шло внутреннее совещание

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи Сергей Чебан Александр Егоров Василий Конов Футбол

РПЛ отказалась от проведения пресс-конференции по итогам пятого тура чемпионата России.

Эти пресс-конференции с участием главы судейского комитета РФС, директора по безопасности и других представителей лиги проводились после каждого тура в этом сезоне.

Однако РПЛ уведомила журналистов, что после пятого тура такой пресс-конференции не будет. Согласно заявлению, причиной стала некая конференция в РФС. Как утверждает журналист Василий Конов, никакой конференции в РФС не намечено.

«В РФС проходит совещание, но оно внутреннее и на нем от лиги только Сергей Чебан, который не принимает участия в пресс-конференциях.

Но там и Егоров, который на пресс-конференции нужен, но встречу со СМИ банально можно было сдвинуть по времени и не отменять с указанием странной причины.

Возникшая ситуация удивила многих, прежде всего судейский корпус, который готов к общению, и Егоров, который не собирается играть в прятки, сегодня найдет возможность ответить на все актуальные вопросы СМИ самостоятельно», – написал Конов.

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