Юрист, который сопровождал переход Неймара в «ПСЖ», приехал в офис «Барселоны»

Юрист Креспо, который сопровождал переход нападающего Неймара из «Барселоны» в в 2017 году, был сегодня замечен входящим в офис каталонской команды.

Именно он в 2017 году занимался выплатой суммы выкупа Неймара Ла Лиге. Сам он отказался комментировать причины своего посещения офиса «Барселоны» и не ответил на вопрос о том, связано ли оно с возможным трансфером Неймара.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет получить за игрока 50 млн евро, а также полузащитника Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду.