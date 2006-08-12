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Юрист, который сопровождал переход Неймара в «ПСЖ», приехал в офис «Барселоны»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Юрист Креспо, который сопровождал переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, был сегодня замечен входящим в офис каталонской команды.

Именно он в 2017 году занимался выплатой суммы выкупа Неймара Ла Лиге. Сам он отказался комментировать причины своего посещения офиса «Барселоны» и не ответил на вопрос о том, связано ли оно с возможным трансфером Неймара.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет получить за игрока 50 млн евро, а также полузащитника Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду.

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