Лэмпард о критике от Моуринью: «Меня не должны волновать слова других людей. Говорить – это их работа»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику со стороны Жозе Моуринью после матча 1-го тура АПЛ между «Челси» и (0:4).

«Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьезно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле игроков прямо из лазарета несмотря на то, опытные они или нет.

Те, кто играли сегодня, позволили нам владеть инициативой на протяжении 45-60 минут матча. Очевидно, что мы совершали индивидуальные ошибки, раз соперник забил четыре гола, нанеся пять ударов. Это суровая реальность.

Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо еще. Говорить – это их работа. Этот состав – то, с чем мы должны работать, и я верю в него.

Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счете 2:1 или 3:1 – как, скорее всего, и должно было быть, если бы мы были точнее и если бы удача была на нашей стороне, то матч сложился бы совершенно иначе», — сказал Лэмпард.

Лэмпард почти не виноват в 0:4 от «МЮ». 60 минут «Челси» играл лучше соперника